17 aprile 2024 20:03

Ucraina, la strategia russa del tritacarne

di Luca Pesante

Superata la soglia dei 50mila soldati russi uccisi in Ucraina, 27.500 solo nel secondo anno di conflitto, almeno il 25% in più del primo, secondo Bbc Russia, che"conia l'espressione "strategia del tritacarne" per descrivere la sistematica superiorità numerica di uomini mandati al fronte a morire. Per questo il Cremlino, che ha fin qui dichiarato numeri 8 volte inferiori, è ciclicamente impegnato in campagne di arruolamento, soprattutto nei territori più periferici della"Federazione.