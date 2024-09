Ucraina, in mostra a Roma un'ambulanza danneggiata al fronte

Un’ambulanza proveniente dalla regione di Kharkiv è stata esposta nei pressi dei Fori Imperiali, a Roma, nell'ambito della campagna di foundraising "Ukraine is calling". Lanciata dall'organizzazione no profit LUkraine, con sede in Lussemburgo, la campagna mira a raccogliere fondi per nuove ambulanze e camion dei pompieri da utilizzare al fronte. L’ambulanza, già esposta in diverse città europee, rimarrà a Roma fino al 7 settembre. Il veicolo è stato colpito nel settembre 2022 da 300 proiettili russi mentre prestava soccorso a un civile nel villaggio di Staryi Saltiv, dicono gli attivisti.