Ucraina, al via il vertice a quattro a Berlino

"Davanti a noi un inverno difficile, il nostro sostegno a Kiev deve continuare per far sì che l'Ucraina vinca e ottenga una pace giusta". E' il messaggio di Joe Biden nel corso della sua visita lampo in Germania. Un viaggio cancellato la scorsa settimana a causa dell'uragano Milton che ha colpito la florida e riprogrammato in tempi molto stretti con alcune variazioni nel programma.



Al posto del vertice allargato nella base militare di Ramstein, spazio a un incontro ristretto insieme al tedesco Olaf Scholz, al francese Macron e all'inglese Starmer per dare un segnale di compattezza.