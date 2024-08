Turisti italiani rientrati da Madeira ma non sono tutti

Alcuni turisti italiani, bloccati dal 15 agosto a Madeira, isola del Portogallo in mezzo all'oceano, per il volo cancellato a causa del maltempo, sono atterrati a Roma. Raccontano di essere stati abbandonati a loro stessi dalla compagnia, senza alloggio e senza vera assistenza. "La compagnia non ci ha offerto alcuna sistemazione per la notte, alcun volo alternativo se non il 29 agosto", ha detto uno dei passeggeri rientrati. Stanchi e arrabbiati, hanno dovuto pagare il volo di recupero di tasca loro.