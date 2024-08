Turchia, lutto nazionale per l'uccisione del leader di Hamas: bandiere a mezz'asta in tutto il Paese

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato per venerdì una giornata di lutto nazionale in occasione dell'uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Un decreto presidenziale, inoltre, prevede che le bandiere turche siano esposte a mezz'asta in tutto il Paese e nelle missioni turche all'estero fino al tramonto. Erdogan ha definito l'uccisione di Haniyeh un atto "spregevole". Il leader turco descrive spesso Hamas come "un movimento di liberazione", in contrasto con molte nazioni occidentali che lo considerano un'organizzazione terroristica.