Trump paga la spesa a una madre di tre figli: polemiche negli Usa

Donald Trump ha dato 100 dollari a una madre di tre figli per pagare la spesa in un supermercato. E' successo in Pennsylvania, dove il tycoon si trovava per un comizio. "Con questi il conto scenderà un pochino", ha detto passando la banconota alla signora nel video che è diventato virale sui social. Proprio sul web si è scatenata la polemica, dove c'è chi definisce "illegale" il gesto di Trump: "E' corruzione". "Questo è quello che faremo per voi alla Casa Bianca", ha assicurato poi The Donald facendo i complimenti alla mamma per i suoi figli. "Sono Perfecto! Bellissimi", ha detto.