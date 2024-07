Trump e Vance all'attacco contro Kamala Harris

"La sua incompetenza ci ha regalato la frontiera peggiore e più pericolosa al mondo", Trump, in una serie di post sul suo social, ha iniziato ad attaccare in modo più insistente Kamala Harris. L'ha definita "bugiarda" per aver mentito sulle capacità mentali di Joe Biden e "zarina dei confini". Già in passato l'aveva definita "pazza e corrotta". Ancora più duro il suo candidato alla vicepresidenza, JD Vance. Secondo lui, Kamala va cacciata a calci dalla Casa Bianca. Lo staff repubblicano starebbe lavorando per costruire un dossier di tutti gli errori e le gaffes della vicepresidente. La battaglia della comunicazione dei due candidati è iniziata.