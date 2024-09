Tromba d'aria a Marina Grosseto, lettini e ombrelloni volano via

Paura a Marina di Grosseto per una tromba d'aria che si è formata in mare aperto e poi si è diretta verso la spiaggia attrezzata provocando diversi danni, soprattutto allo stabilimento balneare Giglio che è stato investito dal vento fortissimo: oltre 100 tra ombrelloni e lettini divelti e ritrovati anche nel parcheggio adiacente a distanza di decine di metri, l'area giochi completamente distrutta e un pattino è volato via. Nessun ferito e niente danni anche alla struttura portante che è stata risparmiata.