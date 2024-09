Treviso, l'esibizione delle Frecce Tricolori

Un tour iniziato lo scorso giugno in Quebec che ha vista la nostra pattuglia acrobatica nazionale protagonista di ben 26 esibizioni nei cieli di Canada e stati uniti. Prestigioso e spettacolare biglietto da visita per rappresentare l’Italia nei 5 continenti, le frecce tricolori sono l’unica formazione acrobatica al mondo a esibirsi con 10 velivoli, 9 piloti più il solista, 1 in più rispetto a tutte le altre