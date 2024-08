Trattative in Israele: l'ipotesi della presenza Onu nel corridoio Filadelfia

Nella guerra tra Israele e Hamas e le trattative per una tregua a Gaza è diventato fondamentale il corridoio Filadelfia (la zona cuscinetto tra Egitto e Gaza). In questa linea di terra potrebbero essere inviate unità di ispezione dell'Onu per controllare la frontiera. L'amministrazione americana intanto mostra lieve ottimismo. "Sono stati compiuti passi avanti costruttivi, ora è necessario che entrambe le parti lavorino per l'implementazione", ha affermato la Casa Bianca mentre Hamas valuta ancora le proposte sul tavolo.