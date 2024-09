Trapianto di cuore e fegato insieme: è la prima volta in Italia

Trapianto di cuore e fegato in blocco, come fossero un unico organo, eseguito per la prima volta in Italia e in Europa. L'intervento ha salvato la vita a una donna cardiopatica di 38 anni, già più volte operata al cuore, ed è stato eseguito all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. La paziente, di Roma, era stata iscritta, per la gravità delle sue condizioni, nella lista nazionale dei trapianti urgenti, gestita dal Centro nazionale Trapianti, in collaborazione con il Centro regionale del Piemonte.