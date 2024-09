Torna al cinema il film documentario sugli Oasis

Agosto 1996, Knebworth, un piccolo villaggio dell'Inghilterra. Gli Oasis quel giorno scrissero un pezzo di storia della musica, suonando davanti a 250mila persone. Biglietti polverizzati in sole 24ore. Ma due milioni e mezzo di persone provarono ad accaparrarsi un posto a quel concerto. Ma come sono arrivati a quel traguardo i due fratelli Liam e Noel Gallagher dai sobborghi di Manchester? Lo racconta il film documentario Oasis: Supersonic, diretto da Mat Whitecross nel 2016 e che torna in sala anche in Italia.