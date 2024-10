Tokyo, ambientalisti manifestano contro l'abbattimento di alberi

Lunedì 28 ottobre è iniziato l'abbattimento degli alberi nel quartiere di Jingu Gaien, nel centro di Tokyo, oggetto di tensioni da oltre un anno tra ambientalisti e interessi immobiliari. La società immobiliare Mitsui Fudosan ha un progetto decennale da miliardi di dollari per costruire tre grattacieli nell'area e demolire uno stadio di baseball storico, per sostituirlo con un nuovo impianto. Un gruppo di manifestanti si è radunato per dire no all'abbattimento degli alberi. Il piano immobiliare è sostenuto dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che in passato è stata ministra dell'Ambiente in Giappone.