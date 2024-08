"Titanic", la mostra immersiva fa tappa a Milano

Tra le scene più famose del cinema c'è istantanea dell'amore tra Jack e Rose, sullo sfondo di un grande evento storico. Tutto questo è Titanic, il kolossal di James Cameron del 1997. Una cult che non invecchia mai, regalando emozioni sempre nuove. E rivive con Titanic - An Immersive Voyage, che fa tappa a Milano allo Scalo Farini, in anteprima europea. Un'esperienza multimediale che diventa a tutti gli effetti un viaggio nel tempo, con riproduzioni fedeli, documenti, reperti autentici recuperati dal transatlantico naufragato nel 1912, e ovviamente repliche e oggetti di scena del film di Cameron.