Thailandia, elefanti in fuga dalle inondazioni

Anche gli elefanti del Parco naturale di Chiang Mai si sono trovati in difficoltà per le alluvioni che da giorni hanno colpito il nord della Thailandia, in seguito al tifone Yagi. Nelle immagini diffuse del Parco si vedono gli elefanti in fuga guadare le acque che arrivano a coprire le zampe. Le inondazioni hanno travolto il santuario degli elefanti il 3 ottobre, dopo che le forti piogge nelle zone a monte hanno causato un rapido innalzamento del fiume Mae Taeng.