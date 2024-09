Texas, in fiamme gasdotto vicino a Houston

Un gasdotto è esploso a La Porte, nei pressi di Houston, in Texas, dopo che un veicolo ha sfondato una recinzione e ha colpito una valvola fuori terra dell'impianto. L'enorme incendio ha minacciato i quartieri vicini all'impianto. Le fiamme hanno costretto all'evacuazione e all'ordine di rifugio nella zona, comprese le scuole. Gli operatori hanno interrotto il flusso di gas naturale liquido nella conduttura, ma ne è rimasto così tanto nei chilometri di tubatura che i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che gettare acqua sulle case adiacenti finché il gas non si è esaurito.