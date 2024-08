Texas, gatto rimane con la testa incastrata in un barattolo: soccorso dalla polizia

Gli agenti del dipartimento di polizia di Palmhurst, nello stato americano del Texas, sono intervenuti per soccorrere un gatto che aveva la testa intrappolata in un barattolo. 'Jar Jar', com'è stato soprannominato l'animale, è stato poi portato in un centro veterinario per un controllo. Il video del salvataggio è stato postato sulla pagina Facebook ufficiale del comando di polizia.