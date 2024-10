Testa a testa per la vittoria: il maratoneta viene placcato sul traguardo

Finale incredibile durante una mezza maratona nella contea di Xunyi, in Cina. Due atleti stavano correndo verso il traguardo in quello che sembrava un testa a testa fino all'ultimo. Ma proprio sulla linea del traguardo uno dei due è stato letteralmente placcato da un organizzatore. il motivo? Non si trattava di un vero maratoneta, ma di un impostore che non aveva percorso l'intera gara ma che era sbucato improvvisamente per infastidire il vero leder della gara. Non è ancora chiaro per quale motivo lo abbia fatto, anche se alla fine si è scusato e l'esito finale della corsa non è comunque stato alterato.