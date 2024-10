Tenta di rubare "gratta e vinci" in un bar, il gestore lo uccide a colpi di forbici

A Milano un uomo di 37 anni è morto a colpi di forbici in via Giovanni da Cermenate, in zona Vigentino. Il 37enne era entrato in un bar, all'orario di apertura, con l'intenzione di mettere a segno una rapina. Il gestore del bar, 31enne di origini cinesi, avrebbe reagito inseguendo l'uomo, ferendolo mortalmente colpendolo almeno venti volte. Fuori dal locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore aveva cercato di portare via. Successivamente il barista e un suo conoscente sono stati arrestati con l'accusa di omicidio volontario