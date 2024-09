Tempesta in Florida, tre morti e un milione di case al buio

L'uragano Helene, che ha toccato terra in Florida con una forza di categoria 4 è stato adesso declassato a categoria 1: lo ha rilevato il Centro Nazionale Uragani. La tempesta tropicale spinge nell'entroterra verso nord in direzione della vicina Georgia. Il servizio di monitoraggio mette in guardia dai venti, che possono ancora superare i 90-100 km orari con effetti "catastrofici": una situazione definita "estremamente pericolosa che minaccia le vite umane". Finora a causa dell'uragano tre persone sono morte (uno in Florida, due in Georgia) e oltre un milione di case sono rimaste senza corrente elettrica.