Tel Aviv, la paura dell'attacco

A Tel Aviv le strade sono semi diversi e i negozi non hanno clienti. Quella poche persone che vanno in spiaggia cercano di vivere con normalità, nonostante il rischio di un'escalation con l'Iran. In caso di attacco, spiega uno di loro, gli israeliani sanno come comportarsi. Per esempio, cercando il rifugio più vicino. C'è paura, sì, ma la guerra, dice un altro, "fa parte della nostra vita".