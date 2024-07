Taylor Swift a San Siro, davanti allo stadio un murale dedicato alla popstar

Mentre cresce l'attesa per le due date milanesi di Taylor Swift che porterà "The Eras Tour" sul palco di San Siro sabato 13 e domenica 14 luglio, l'artista aleXsandro Palombo le dedica un murale sulle pareti del Meazza. L'opera, dal messaggio ironico, ritrae la popstar americana nell'iconica posa in cui la Kardashian mostrava il suo lato b sulla cover di Paper magazine. L'artista celebra così l'eterna faida tra le due star e mette l'accento sul nuovo brano "thanK you aIMee" con cui Taylor avrebbe dissato Kim.