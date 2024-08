Tassa di soggiorno, come cambierà con le modifiche del governo

Spunta l'ipotesi di aumentare la tassa di soggiorno che già esiste in molte città. Gli incrementi rimodulerebbero l'imposta che arriverebbe a costare 25 euro per i soggiorni in strutture extralusso. La proposta nel decreto omnibus che il governo esaminerà domani. Immediata la protesta degli albergatori per i danni al turismo che questa tassa potrebbe generare. Un settore in ripresa dopo anni difficili che verrebbe così penalizzato.