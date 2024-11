Tar conferma correttezza dell'iter per intitolare l'aeroporto di Malpensa a Berlusconi

Il respingimento in sede cautelare da parte del Tar Lombardia dei ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Somma Lombarda e Samarate contro l'intitolazione di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi "conferma, allo stato, la correttezza dell'iter di intitolazione adottato da Enac con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2024". Lo afferma in una nota il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma. In particolare, a seguito dell'udienza del 6 novembre 2024, il Tar Lombardia ha ritenuto coerente l'intitolazione dello scalo deliberata dall'Enac, non ravvisando il grave pregiudizio prospettato dal sindaco Sala e dalle altre parti ricorrenti, spiega la nota.