Tango, a Buenos Aires il campionato mondiale con 750 coppie da 50 Paesi

Il tango argentino non si racconta. Si balla o si guarda. E lo si sente. A Buenos Aires si sono tenuti i campionati mondiali di questo genere tutelato persino dall'Unesco. 750 coppie di 50 Paesi diversi si sono cimentate nelle varie discipline sotto lo sguardo di migliaia di appassionati di un ballo simbolo dell'America latina dove è nato nell'800. Il tango è la disperazione danzata, carico della nostalgia dei migranti sbarcati dall'Europa, o da chissà dove in quelle terre lontane. Lasciare un'esistenza misera per finire in una vita ostile. Non è un caso che si ballasse nei porti, crocevia di possibilità ma anche di sconfitte, dove si incastravano le sofferenze. E due che si incontravano lì sapevano già di essere uguali solo per quello.