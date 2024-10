Tananai spoilera la sua nuova canzone in metro a Milano

Immaginate di prendere la metropolitana e ritrovarvi davanti il vostro cantante preferito che si esibisce live. E' quello che è successo ai milanesi che sulla metro hanno assistito a una performance di Tanani. Il cantante ha deciso di spoilerare così, in mezzo alla gente, una parte della sua nuova canzone "Punk love storia", tratta dal suo album Calmo Cobra in uscita a breve. Microfono in mano, cappuccio in testa e tanta voglia di stare tra le persone con i suoi pezzi inediti: la trovata di Tananai è stata molto apprezzata.