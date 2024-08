Tajani: "Dalla riforma della giustizia alle carceri, le priorità di Forza Italia"

Le priorità di Forza Italia "sono la riforma della giustizia, la situazione delle carceri in Italia e poi tutta la questione economica che va dal taglio del cuneo fiscale alla parte pensionistica per gli anziani". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione della conferenza stampa, presso la sede del partito, a Roma, per la presentazione della festa nazionale di Forza Italia giovani, a Bellaria a settembre.