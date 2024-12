Tajani: "Auguro serenità e speranza per la pace nel 2025"

"Buon Natale. Sono nella chiesa della "Comunità in dialogo" a Trivigliano, in provincia di Frosinone, una comunità che seguo da molti anni", così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un video pubblicato sui suoi canali social dalla chiesa della "Comunità in dialogo" dove è stato in visita.



"Recuperano alla vita sociale persone che hanno una dipendenza, dall'alcol, dalla droga, dal gioco. Bisogna stare vicino a chi soffre e a chi è in difficoltà in questo momento, ricordarci che Natale è una festa anche dello spirito, una festa per spingerci a essere più buoni, stare vicino a chi ha bisogno di noi. È una festa dell'amore. Credo che tutti quanti possiamo regalare qualche cosa che fa parte del nostro cuore. Certo, ci sono tanti regali di valore, ma forse quelli più di valore sono quelli che doniamo con affetto e amore. Vi auguro di poter trascorrere queste giornate dando il meglio di voi stessi e stando con la vostra famiglia. Con grande serenità e con grande speranza affinché il 2025 sia l'anno che porti la pace sia in Medioriente sia in Ucraina".