Tajani al Tg4: "Cecilia Sala sta bene, lavoriamo alla sua liberazione, accuse non ancora note"

"Ancora non sono chiare le imputazioni che vengono attribuite alla ragazza. Ora cercheremo di fare quello che abbiamo fatto con Alessia Piperno, l'altra giovane italiana arrestata qualche mese fa e che siamo riusciti a riportare a casa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito al caso della giornalista Cecilia Sala attualmente in carcere in Iran. "Speriamo di poter fare lo stesso con quest'altra nostra connazionale che è stata fermata qualche giorno prima di Natale", ha detto ancora il ministro.