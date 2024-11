Tajani a Matera: "Nel 2025 la giornata dell'italofonia"

Da Matera, patrimonio dell'umanità per l'Unesco, capitale europea della Cultura 2019, e nel 2026 capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo, parte uno slancio per rendere più visibile e forte la presenza dell'Italia nel mondo, con la sua cultura che punta a diventare un volano per l'economia e per l'azione diplomatica. E' questo il messaggio della prima giornata degli Stati Generali della diplomazia culturale, che hanno visto riunirsi nella città dei Sassi i direttori di quasi tutti gli 88 Istituti italiani di cultura del mondo. Un ruolo che è stato sottolineato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha presieduto la sessione istituzionale dei lavori. "Attraverso la cultura - ha affermato parlando ai direttori - possiamo rinforzare la nostra posizione nel mondo. Vorrei che voi tornaste nelle vostre città avendo linee guida per operare in modo migliore, e utilizzare la nostra cultura per far ricordare che siamo una grande potenza culturale, ma anche come strumento di diplomazia".