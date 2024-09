La Bce ha tagliato i tassi di 25 punti base. Una boccata d'ossigeno per chi ha un mutuo. Ma quanto si risparmierà davvero? Per il Sole 24 Ore su un mutuo standard da 150mila euro a 20 anni il risparmio sarà del 2-3% al mese, circa 30 euro a rata. EY è più cauta: per un mutuo trentennale con 100mila euro di debito residuo prevede 15 euro in meno al mese, 180 l'anno. La Fabi, il sindacato bancario, è ottimista.