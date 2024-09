Svizzera, donna muore nella capsula del suicidio

Per la prima volta è stata usata in Svizzera la controversa capsula suicida. Un'americana di 64 anni si è tolta la vita con la "bara fai da te" ma, subito dopo, la polizia ha annunciato di aver arrestato diverse persone contro le quali è stato avviato un procedimento penale per istigazione al suicidio. Procedimento avviato dopo la presa di posizione della ministra della Sanità elvetica Elisabeth Baume-Schneider che, rispondendo alle interrogazioni in parlamento, ha chiarito che la capsula non è conforme alla legge.