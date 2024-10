Superbonus, il no di Forza Italia a nuove tasse

Scontro Meloni-opposizioni sulla revisione del catasto per chi ha goduto dei soldi dei bonus edilizi. "È falso che il governo vuole aumentare le tasse, questo lo facevano i governi della sinistra. Noi le tasse le abbassiamo. Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani", dice la premier in un videomessaggio dopo le parole del ministro dell'Economia Giorgetti sul Psb in Parlamento. "Bella faccia tosta", replica Conte per il M5s. Il leader dei Verdi Bonelli cita uno studio del Cresme: "Il governo si accinge a tassare la casa di 15 milioni di italiani". "Famiglie e abitazioni sono già abbastanza colpite", afferma Forza Italia. Schlein attacca la premier sull'aumento delle accise: "Mente al Paese e introduce una nuova tassa". Lettera delle Regioni per chiedere un aumento dei fondi per la sanità.