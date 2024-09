Striscia, Ricci: "Vi presento la nuova stagione"

Si riparte dal futuro a Striscia la notizia - la voce della complottenza - tra nuove tecnologie e nuove presenze al bancone...e non solo. Antonio Ricci presenta tutte le novità della 37esima stagione, al via lunedì 23 settembre. Oltre all'ingresso dei nuovi inviati, ma anche di nuove rubriche, grande attesa per la coppia di conduttori composta da Nino Frassica e "la sciura Michelle".