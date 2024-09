Stretta su sim e cannabis, primo sì a ddl sicurezza

Via libera alla camera al cosiddetto disegno di legge sicurezza. Il provvedimento, molto contestato dalle opposizioni, introduce diverse novità: dalle bodycam che potranno essere indossate dagli agenti delle forze dell'ordine alla stretta sulle rivolte in carcere e sulle sim ai migranti, dal giro di vite sulle mamme detenute dall'aggravante per chi protesta col fine di impedire una opera pubblica strategica. E ancora: norme contro l'occupazione abusiva delle case, per la tutela legale delle forze dell'ordine, contro la cannabis light. Via libera all'odg leghista sulla castrazione chimica.