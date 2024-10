Stipendi, detrazioni, ritocco delle pensioni: ecco tutte le novità della Manovra 2025

Bonus stipendi esteso a 40mila euro e ritocchino alle pensioni minime a 621 euro. Queste le principali novità della Manovra che oggi approda in aula alla Camera. Contiene 144 articoli che comprendono misure come il riordino delle detrazioni e la conferma del taglio del cuneo fiscale. Il ministro Giorgetti: "benefici per un milione e 300mila lavoratori in più".