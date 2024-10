Stellantis, Calenda: "Da Tavares solo palle e vuole fare pagare il conto a noi"

Carlo Calenda interviene a Tgcom24 sul mercato dell'auto e va giù duro sulla gestione di Stellantis da parte del suo ad, Carlos Tavares: "Aveva parlato a febbraio di un il traguardo di un milione di veicoli, chiuderemo se va bene con la metà. E questo vuol dire tanti posti di lavoro in meno. Lo Stato è già intervenuto con aiuti a sostegno del gruppo ma lui ne vuole di più senza prendere impegni su vendite e produzioni. Noi lo abbiamo detto chiaramente: senza impegni concreti, neanche un euro”. Il leader di Azione non assolve il numero uno del gruppo neanche in considerazione del fatto che tutto il settore dell'automotive sta vivendo una crisi pesante. Anzi, il senatore rincara la dose accusando Tavares di dire solo bugie ai cittadini e "scaricando su di loro il peso economico di auto troppo care". Calenda spiega: "mentre in Europa c'è chi sta rallentando sull'elettrico, Tavares non indietreggia perché vuole che il conto lo paghiamo noi. La sua idea è molto chiara: io faccio macchine troppo costose la differenza, tanto, ce la mettete voi". E sulla possibile fusione con Renault, chiosa: "dipende da come viene fatta ma tanto fare peggio di cosi è impossibile"