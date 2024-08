Starmer ha rimosso il ritratto della Thatcher a Downing Street

La comunicazione e i simbolismi in politica, si sa, vengono prima dei fatti. Così, anche dettagli apparentemente di poco conto, possono disegnare la direzione verso cui un primo ministro vuole andare. Non è passata inosservata, infatti, la scelta del nuovo premier britannico Starmer di spostare il ritratto di Margheret Tatcher - primo ministro conservatore dal 1979 al 1990 - dallo studio di Downing Street a un'altra stanza dell'edificio. "Una mossa maleducata" per i Tories, che accusano Starmer di non avere rispetto della storia del Paese. Il leader conservatore scozzese Fraser ha dichiarato che il nuovo premier si sarebbe sentito intimidito dallo sguardo dell'Iron Lady, i cui successi sono ineguagliabili.