Spice Girls, tensione tra Geri Halliwell e Mel B

Dopo settimane di litigi, Geri Halliwell non sopporterebbe l'idea di condividere il palco con Mel B. Per questo motivo sarebbe saltata la possibile reunion delle Spice Girls che sembrava già cosa fatta. La rossa della band accuserebbe l'ex amica di ripetute frecciatine in un momento particolarmente difficile della sua vita dopo l'allontanamento dal marito Christian Horner.