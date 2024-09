Spazio, atterrata la navetta Soyuz: a bordo c'erano un'americana e due russi

Dopo tre ore e mezzo di viaggio è atterrata nella steppa del Kazakistan la navetta Soyuz Ms-25 con a bordo i cosmonauti da record Nikolai Chub e Oleg Kononenko e l'astronauta della Nasa Tracy C. Dyson. I due russi tornano sulla Terra dopo 374 giorni nello spazio e 5.984 orbite, un risultato che Roscosmos celebra come il nuovo record di durata per una singola missione sulla Iss. Il vecchio primato, di quasi 371 giorni, apparteneva ai cosmonauti Sergei Prokopyev e Dmitry Petelin e a Frank Rubio della Nasa, che hanno vissuto sulla Iss da settembre 2022 a settembre 2023. Kononenko, al suo quinto volo nello spazio, conquista anche il record assoluto per il maggior tempo trascorso in orbita, ben 1.111 giorni.