Spagna, l'anima gemella si trova al supermercato

Flirtare tra gli scaffali: una nuova tendenza partita dalla Spagna in una nota catena di supermercati e ora diventata virale. Basta dare un'occhiata al carrello della spesa e si capisce se la persona è single, disponibile e alla ricerca del colpo di fulmine. Per esempio, un ananas rovesciata nel carrello indicherebbe la disponibilità a nuovi incontri e a nuove conoscenze. Un vero e proprio nuovo linguaggio in codice lanciato sui social.