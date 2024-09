Space X, prima passeggiata spaziale privata: il tycoon Isaacman torna sulla Terra

La capsula di Space X è atterrata nel Golfo del Messico, vicino alle Dry Tortugas della Florida, dopo aver effettuato la prima passeggiata spaziale privata. A bordo c'erano l'imprenditore tecnologico Jared Isaacman, due ingegneri dell'azienda fondata da Elon Musk e un ex pilota del Thunderbird dell'Aeronautica. Il tycoon 41enne, assieme ad altri tre professionisti, era in orbita a quasi 740 km sopra la Terra, più in alto della Stazione Spaziale Internazionale e del telescopio spaziale Hubble, e ha raggiunto un'altitudine massima di 1.408 km.