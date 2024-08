Simone Moro a Tgcom24: "Vi racconto come ho scalato le vette più alte del mondo"

Intervistato, ai microfoni di Tgcom24, Simone Moro ha presentato il suo libro dal titolo 8000 metri di vita. L’alpinista, d’origini bergamasche, è stato l'unico italiano ad aver scalato varie vette sopra gli 8mila metri in inverno, tra cui l'Everest. Moro soffermandosi, in generale, sul momento che sta attraversando l'alpinismo, si è detto "entusiasta" nel vedere la grande voglia di esplorare da parte dei giovani. Per lo scalatore di fama mondiale "l'attitudine all'esplorazione può cambiare il mondo".