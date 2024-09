Silvio Berlusconi, emesso francobollo commemorativo nel giorno del suo compleanno

L'emissione di un francobollo, come da sempre si deve a chi della storia è stato protagonista. La repubblica, le sue istituzioni, rendono omaggio a Silvio Berlusconi, il quattro volte presidente del consiglio, il grande imprenditore, il politico che ha saputo guardare con occhi diversi all’Italia e alle sue speranze. Un francobollo, emesso in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno: la giacca scura, l'amata cravatta a piccoli disegni, alle spalle il tricolore e la bandiera dell'Europa che fanno da contrafforte a un vita segnata dalla passione civile. Ma fuardandola e riguardandola , l’affrancatura stampata dalla Zecca dello stato in oltre 350.000 esemplari, ci sembra parlare più che mai dell'oggi.