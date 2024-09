Si dimette anche Kuleba, rimpasto di governo a Kiev

Il ministro ucraino degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha presentato le sue dimissioni. Lo rende noto la presidenza del parlamento ucraino. Il candidato più probabile per prendere il posto di Kuleba è il primo vice ministro degli Esteri Andrii Sybiha. Il rimpasto non dovrebbe invece toccare l'attuale primo ministro Denys Shmyhal. Putin accolto in Mongolia con i massimi onori, dopo la strage di Poltava, Mosca attacca Leopoli con missili ipersonici Kinzhal. Turchia sempre più vicina al Cremlino: secondo Bloomberg Erdogan ha chiesto di aderire ai paesi Brics, l'alleanza dei paesi emergenti guidata da Russia e Cina.