Sì del Pe all'uso di armi in Russia, italiani contrari

Sono i numeri delle votazioni finali, volutamente separate, a dire quanto il sostegno all'Ucraina incassi il sì convinto della maggioranza dell'Europa ma con forti distinguo. Come nel caso dell'Italia contraria a concedere l'utilizzo delle armi occidentali in territorio russo. Sentimento condiviso anche da altre forze politiche a Strasburgo che ha deciso quindi di sottoporre a votazione a parte il capitolo relativo alle armi. Così se il documento generale ha ottenuto 425 voti favorevoli, 131 contrari e 63 astenuti, il paragrafo 8 dedicato appunto agli armamenti ha registrato meno voti a favore, 377 voti si e più contrari 191 contrari. "La linea del governo italiano però non cambia", assicura Tajani.