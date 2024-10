Sharia e Califfato, il corteo islamico ad Amburgo

La musica come sottofondo al grido della piazza, un video pubblicato sul web per raccontare l'ultima manifestazione di Amburgo: ufficialmente per sostenere la causa Palestinese, in realtà per inneggiare al ritorno del Califfato e chiedere di mettere in atto la Sharia. A "chiamare" la piazza è stata l'organizzazione Muslim Interaktiv, ben nota alle cronache e alle forze dell'ordine, che già nel maggio del 2024 aveva chiesto la manifestazione invocato un califfato ottomano sull'impronta di quello tramontato ai primi del Novecento.