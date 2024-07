Serpenti, vipere e tartarughe azzannatrici: rettili pericolosi trasferiti da Catania a Benevento

Sono stati trasferiti da Belpasso (Catania) in una struttura idonea in provincia di Benevento tre serpenti a sonagli, una vipera della Mauritania e una tartaruga azzannatrice, tutti detenuti senza le prescritte autorizzazioni in condizioni non idonee ad assicurare la sicurezza per la salute e la pubblica incolumità. I tre esemplari di serpenti a sonagli e l’esemplare di vipera mauritanica - pericolosissimi per l'uomo, il cui veleno può portare anche alla morte - erano custoditi in una struttura nell’ex Centro di Recupero di Fauna Selvatica di Belpasso a Catania. I serpenti erano stati affidati dalla Prefettura di Catania a un responsabile dell'associazione che gestiva il centro di recupero, ormai chiuso da diversi anni, rendendone la detenzione abusiva.