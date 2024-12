Separazione carriere toghe, Tajani:"soddisfatto del primo sì in commissione

"Sono molto soddisfatto. Il voto che c'è stato in commissione Affari costituzionali della Camera segna un passo importante. Adesso si andrà in plenaria e poi dopo si andrà verso un percorso, mi auguro, che porti in tempi abbastanza rapidi alla riforma della giustizia". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo alla stampa al termine della seconda giornata della riunione ministeriale della Nato, nel quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles, a proposito della riforma per la separazione delle carriere dei magistrati.