Segrate, si festeggia il nuovo parco pubblico… dalle mongolfiere

Sono più di mille le persone che hanno partecipato a "Segrate in volo", l’evento gratuito organizzato per celebrare la consegna ufficiale alla cittadinanza del Golfo agricolo, un’area verde tra Milano 2 e Rovagnasco di 750mila metri quadrati, ceduta al Comune di Segrate e diventata patrimonio pubblico. Quattro mongolfiere ancorate al terreno si sono alzate in volo per tutto il pomeriggio fino a 20 metri d’altezza per consentire ai tanti cittadini intervenuti di apprezzare dall’alto l’estensione del Golfo Agricolo.